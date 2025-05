Morre o médico José Pedro Lahude, aos 77 anos

José Pedro Lahude enfrentava um câncer havia mais de cinco anos. José Luiz Pedrini / Arquivo Pessoal

O médico José Pedro Lahude morreu na sexta-feira (9), aos 77 anos. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, para tratar complicações de um câncer que enfrentava havia mais de cinco anos.

Lahude foi referência em ortopedia no Vale do Taquari e demais municípios próximos. Formado em Medicina na 10ª turma da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), ele realizou residência médica em ortopedia no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre.

"Dr. Lahude construiu uma trajetória marcada por competência, ética e humanidade. Reconhecido por sua excelência como ortopedista e pelo compromisso com seus pacientes e colegas, ele deixa um legado de dedicação à medicina e um exemplo inspirador para as futuras gerações", diz nota divulgada pela Sociedade de Ortopedia e Traumatologia do Rio Grande do Sul (SBOT-RS).

Atualmente, José Pedro Lahude atuava no Hospital Estrela, no município de mesmo nome, como traumatologista do corpo clínico. Em nota, a Rede de Saúde da Divina Providência, mantenedora da instituição, lamentou a morte do ortopedista.

"Especialista em ortopedia e traumatologia, Dr. Lahude foi amplamente reconhecido por sua dedicação à medicina e pelo cuidado humano e atento com seus pacientes. Sua trajetória deixa um legado de profissionalismo e entrega com a saúde e o bem-estar da comunidade", diz trecho da nota.

José Pedro Lahude nasceu em Encantado, no Vale do Taquari. Era filho de Isolda Conte Lahude e Pedro José Lahude — patrono da Casa de Cultura de Encantando.

— O Zé Pedro era daquelas pessoas carismáticas, que tinha muitos amigos e era admirado por seus pacientes, as quais podiam sempre contar com ele. Fomos parceiros de vida desde o primeiro ano de Faculdade até os dias atuais — comentam os doutores José Luiz Pedrini e Ledo José Pinto, colegas do médico.