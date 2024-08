A companhia aérea Voepass suspendeu todos os voos que partem e chegam a Fernando de Noronha, em Pernambuco, até o dia 31 de agosto. No site da empresa, todas as simulações de viagens feitas a partir da rota que integra as cidades de Fortaleza e Juazeiro do Norte (Ceará), Natal (Rio Grande do Norte) e a ilha pernambucana, constam como "indisponíveis" até o último dia do mês.