Caixas-pretas gravaram vozes e dados de voo do avião que caiu em Vinhedo, diz Cenipa

Especialistas analisam as informações dos dispositivos, com foco em diálogos, sons da cabine e alarmes, para determinar as causas do acidente aéreo que vitimou 62 pessoas

13/08/2024 - 20h56min