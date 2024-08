A cerimônia de despedida e cremação da comissária de bordo Debora Soper Avila, 29 anos, ocorreu neste domingo (18), em Porto Alegre. Ela é uma das quatro pessoas nascidas no Rio Grande do Sul que morreram na queda do avião ATR-72 da Voepass, em Vinhedo (SP), no dia 9 de agosto. Sessenta e duas pessoas morreram no desastre aéreo.