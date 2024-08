Em um dia cinzento, com muita neblina e tempo úmido, o corpo de Diogo Boeira Ávila, 42 anos, chegou por volta das 7h15min desta quinta-feira (15) ao Memorial Angelus Pax, no bairro Fragata, em Pelotas. Ele foi uma das vítimas do acidente aéreo da Voepass, que resultou na morte de 62 pessoas. Familiares e amigos, a maioria moradores de Turuçu, cidade no sul do Estado onde ele passou toda a infância, aguardavam a chegada do ente querido.