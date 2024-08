Eduardo Brino, 24 anos, estava construindo uma casa para morar com a esposa, Luana Dutra, no terreno em que a família vivia há 78 anos no interior de Roca Sales, no Vale do Taquari. O plano foi interrompido no dia 30 de abril, uma terça-feira, quando um deslizamento de terra atingiu não só a construção, como também seis pessoas da família de Eduardo.