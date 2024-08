Agente Capaz Notícia

“Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida”: ONG promove treinamentos para moradores que vivem em áreas de risco

Após a maior tragédia climática do Estado, capacitações estão ocorrendo em Porto Alegre e no Vale do Taquari. Encontros são gratuitos e buscam preparar comunidades para lidarem com eventos extremos

09/08/2024 - 21h38min