Justiça prorroga por mais 90 dias o afastamento de investigados por desvios de doações da Defesa Civil de Eldorado do Sul

Em 25 de maio, uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) determinou o afastamento de três agentes. Segundo o magistrado que proferiu a decisão, medida é necessária para garantir o trabalho de investigação e elucidação dos fatos apurados

29/08/2024 - 22h02min Atualizada em 30/08/2024 - 06h05min