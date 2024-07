Poder Judiciário

Desembargador que disse em julgamento que "mulheres estão loucas atrás dos homens" é afastado

Decisão do CNJ foi por afastar Luís César de Paula Espíndola, do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele havia se manifestado de forma considerada preconceituosa sobre uma menina de 12 anos. Reclamação disciplinar consiste na sétima apuração envolvendo o magistrado

17/07/2024 - 20h54min Atualizada em 17/07/2024 - 21h09min