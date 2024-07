Entenda o que motivou a cassação do mandato de Mauricio Marcon e o que acontece agora

A decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) que cassou o diploma do deputado federal Mauricio Marcon abrange fatos ocorridos na eleição de 2022. No entendimento dos desembargadores, o Podemos, partido ao qual Marcon é filiado, inscreveu uma candidata laranja para cumprir a cota mínima de 30% de mulheres exigida pela legislação. A acusação foi movida pelo PSD, que herdará a cadeira em caso de confirmação da decisão pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).