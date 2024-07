Cassação de deputado federal Marcon pelo TRE é torpedo que atinge em cheio o cenário político caxiense. Cabe recurso

O julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do RS que decidiu, na tarde desta terça-feira, por unanimidade, pela cassação do deputado federal caxiense Mauricio Marcon (Podemos) foi um torpedo que retumbou no ambiente político estadual e fortemente no ambiente caxiense. A ação transcorreu em segredo de Justiça. Os desembargadores do TRE identificaram fraude do partido em apresentar uma candidata laranja para a cota de gênero das candidaturas à Câmara Federal. Ao proclamar a decisão, o presidente do tribunal, desembargador Voltaire de Lima Moraes, sentenciou: “Decretar a anulação de todos os votos nominais e de legenda do Podemos. Determinar ainda a cassação de diplomas expedidos. Fica proclamado o resultado.”