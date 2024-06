Em ação conjunta, a Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco) realizaram, neste sábado (8), em Palmares do Sul, Litoral Norte, apreensões de donativos que teriam sido desviados por políticos da região. Um vereador foi preso em flagrante e outro foi alvo de mandado de busca e apreensão, determinadas pela Justiça. O detido foi liberado mediante pagamento de fiança, no mesmo dia.