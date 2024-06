As obras em trechos de rodovias estaduais e pontes danificadas – elencadas como prioridade para serem realizadas pelo governo do Estado – devem levar até 18 meses. É o que projeta o secretário estadual de Logística e Transportes. Em entrevista nesta quinta-feira (13) ao Gaúcha Atualidade, Juvir Costella afirmou que o governo segue trabalhando primeiramente no conserto de um conjunto de 30 trechos de rodovias estaduais e pontes. No momento, a contabilidade inclui dez travessias, sendo uma sob gestão da EGR.