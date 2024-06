O ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse para a Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira (24), que pode haver prorrogação do prazo para cadastramento de famílias atingidas pela enchente de maio para receberem o Auxílio Reconstrução de R$ 5,1 mil do governo federal. Segundo ele, os municípios devem apresentar argumentos para justificar a demora no cadastro. A data-limite é nesta terça-feira (25), com término às 17h.