Novidade na área Notícia

Como será o novo "Conversas Cruzadas" em formato digital e comandado por Léo Saballa Jr.

Programa de debates que marcou época na TV retorna às 17h30min desta segunda-feira (24), com transmissão pelo YouTube de GZH. Com aproximadamente uma hora de duração, de segunda a sexta-feira, passará por diversos temas e investirá na interatividade com o público

23/06/2024 - 20h34min Atualizada em 23/06/2024 - 22h34min