Quem não tem saudade de encerrar o fim de semana com o Bate-Bola? O tradicional debate esportivo dos gaúchos está de volta. A primeira edição foi neste domingo (23) — veja acima. Com nova roupagem, o programa vai ao ar semanalmente no YouTube de GZH, das 22h a meia-noite, com transmissão simultânea pela Rádio Gaúcha.