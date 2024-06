Se a enchente poupou a estrutura do centenário prédio da Casa do Peixe, em Arroio do Meio, as águas barrentas do Rio Taquari avançaram e destruíram as relíquias, coleções e memórias de três gerações da família que mantém o tradicional restaurante. Construído em 1907 para servir como moinho, o casarão está de pé desde antes da emancipação do município, em 1934. O que havia em seu interior, no entanto, foi devastado pela enxurrada do início de maio.