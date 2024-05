Em entrevista coletiva concedida no final da tarde desta quinta-feira (2), o vice-governador Gabriel Souza disse que é preciso ampliar imediatamente os resgates aéreos em Lajeado e em municípios próximos, no Vale do Taquari. Pelo relato do governante, as próximas horas serão decisivas para salvar vidas na região, assolada pela inundação do Rio Taquari.