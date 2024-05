Com a retomada, nesta segunda-feira (27), do sistema da Procergs, que teve o Data Center desligado em 6 de maio em razão da cheia do Guaíba, que afetou o bairro Praia de Belas, serviços que envolvem habilitação e registro de veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran RS) voltaram a operar normalmente.