O transporte público de ônibus, que, em condições normais, faz diariamente o deslocamento de mais de 250 mil usuários da Região Metropolitana para Porto Alegre, sofreu grandes alterações em função da enchente que atinge o Rio Grande do Sul. Diversas cidades precisaram suspender completamente o serviço de transporte para a Capital, enquanto outras operam parcialmente, e precisaram encontrar alternativas para seguir fornecendo o serviço, mesmo com aumento no trajeto a ser percorrido.