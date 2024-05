O meio-campista Lincoln Henrique, formado nas categorias de base do Grêmio e atualmente jogador do Red Bull Bragantino, e sua esposa, Adriana Müller, mobilizaram uma campanha de doações em Bragança Paulista, interior de São Paulo, onde moram, em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O casal gaúcho é responsável pela ONG Craque pela Vida.