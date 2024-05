Karinah está fazendo a sua parte para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em parceria com a Cufa (Central Única das Favelas), que presta auxílio para administrar a logística e distribuição das doações no Estado, a sambista disponibilizou um avião para transportar mantimentos e remédios a quem precisa. Segundo a artista, já foram doadas mais de três toneladas de medicamentos, água e alimentos não perecíveis.