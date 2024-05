O Rio Taquari, que percorre a Região dos Vales, uma das mais atingidas pelos temporais no Rio Grande do Sul, subiu mais de sete metros em pouco mais de 24 horas e voltou a ultrapassar a cota de inundação (19 metros) em cidades como Lajeado e Estrela. Conforme as medições das defesas civis das duas cidades, o patamar estava em 20m63cm às 4h30min deste domingo (12) em Lajeado; subindo média de 13cm por hora. Às 5h, em Estrela, a medição do rio apontava o mesmo nível da cidade vizinha, porém, com aumento de 15cm por hora.