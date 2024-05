Um tornado foi registrado na área rural de Gentil, no norte gaúcho, no começo da tarde deste sábado (11). Conforme a Climatempo, trata-se um tornado em seu grau mais fraco, atingindo entre 104 km/h e 137 km/h. Na escala Fujita, que mede a intensidade do fenômeno, ele estaria no nível F0, considerado o menor dentre os graus possíveis.