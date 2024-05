O domingo (12) deve ser de avanço da chuva no Rio Grande do Sul, motivado, especialmente, pelo fluxo de umidade vindo do norte do país aliado a formação de um ciclone extratropical próximo à costa gaúcha. Por conta disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que a chuva volta a ficar intensa na Metade Norte, Centro e Região Metropolitana, com volume acumulado de até 80 a 100 milímetros na Grande Porto Alegre — a média histórica de chuva para todo o mês de maio no Estado varia de 140 a 180 milímetros.