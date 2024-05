A Caixa Econômica Federal divulgou na noite da sexta-feira (10) a liberação do saque calamidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para 10 municípios atingidos pela chuva no Rio Grande do Sul. Foram contemplados, neste primeiro momento, trabalhadores que residem em Agudo, Anta Gorda, Candelária, Encantado, Farroupilha, Feliz, Porto Alegre, Porto Xavier, Santa Tereza e São Marcos.