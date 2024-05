O Governo Federal prorrogou prazos para pagamentos de tributos e a antecipação de benefícios sociais, como aposentadorias, para gaúchos atingidos pelas enchentes. Cada medida está em portarias únicas, publicadas no Diário Oficial da União. Além disso, a prefeitura de Porto Alegre divulgou a prorrogação do pagamento da parcela de maio do IPTU. Confira abaixo as mudanças nos prazos de tributos, benefícios e serviços. Confira abaixo a lista de serviços: