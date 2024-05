A publicação de uma portaria pelo Ministério da Previdência e o INSS assegurando o pagamento de um salário extra a atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul gerou mal-estar no governo e será revogada, segundo apurou a coluna. A medida, que é assinada pelo ministro Carlos Lupi e pelo presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, teria sido adotada sem consulta prévia à Casa Civil e ao Ministério da Fazenda. Técnicos a par das discussões afirmam que o impacto para os cofres públicos seria superior a R$ 5 bilhões e comprometeria a meta fiscal.