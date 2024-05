O governo do Estado do Paraná determinou, nesta quinta-feira (2), o envio uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar para auxiliar o Rio Grande do Sul nas ações de enfrentamento aos efeitos da calamidade causada pelas chuvas. A força-tarefa em apoio cedido pelo Estado vizinho é formado por 32 bombeiros militares, nove viaturas e quatro embarcações. Um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas também será deslocado.