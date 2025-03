Número de mortes por afogamento no Carnaval já é o maior nos últimos cinco anos no Rio Grande do Sul

Um dos casos de afogamento aconteceu em Bom Princípio, no Vale do Caí Corpo de Bombeiros de Bom Príncipio / Divulgação

O número de mortes por afogamento no Carnaval já é o maior dos últimos cinco anos no Rio Grande do Sul. Conforme dados do Corpo de Bombeiros, foram 11 óbitos registrados entre o último sábado e esta segunda-feira (3), os três primeiros dias de Carnaval.

Os casos mais recentes contabilizados oficialmente pelos bombeiros foram em Porto Alegre e Eldorado do Sul.

No mesmo período do ano passado, foram três mortes. Em 2023, apenas uma e em 2022, duas. Em todos esses anos, incluindo agora, todas as mortes aconteceram em águas internas, como rios e lagoas. Em 2021, uma morte foi registrada no mar, no Litoral Norte.

O número de salvamentos ainda é menor neste ano comparado ao ano passado. Foram 38 nos últimos dias e 60 em 2024.