A prefeitura de Rio Grande anunciou, no início da manhã desta sexta-feira (10), que a Lagoa dos Patos alcançou a marca de 1m57cm acima do nível normal. Esse número superaria a marca histórica da cidade, de 1m25cm além do habitual, registrada em 1941. Mais tarde, apesar de constantes medições acima de 1m25cm constarem em boletins oficiais, a prefeitura disse que não poderia assegurar que o recorde de nível foi superado agora.