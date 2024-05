A água da Lagoa dos Patos avança sobre as cidades do sul do Estado. Em Rio Grande, a última medição do nível da água, às 16h desta sexta-feira (17), era de 2m56cm, com um vento de 30 km/h no sentido sudoeste. Isso representa 66 centímetros acima do nível do Cais. O alagamento provocou impactos no trânsito, nos postos de saúde e em outros serviços.