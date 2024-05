As enchentes que atingem diversas áreas de Porto Alegre provocam o fechamento de 26 unidades de saúde nesta sexta-feira (10). Entre elas as da região das Ilhas, Navegantes, Assis Brasil e Lami (confira a lista completa abaixo). Outras 10 unidades não estão funcionando para dar suporte aos abrigos. Ou seja, o mesmo atendimento que seria feito no posto foi deslocado para os pontos de acolhimento.