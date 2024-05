A Mathias Velho, em Canoas, contou com um enorme acréscimo para ajudar a escoar as águas do bairro. Na tarde desta segunda-feira (20), foi possível religar dois motores, dos quatro no total, da Casa de Bombas número 8, da Mathias. Para isso, foi preciso a ajuda de helicópteros para transportar os geradores que deram vida aos motores. O primeiro voltou a funcionar por volta das 13h e, o segundo, às 17h.