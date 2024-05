Com cerca de 12 mil pessoas afetadas pela inundação, a cidade de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, inaugurou nesta segunda-feira (13) um ambiente para prestar suporte a moradores que estão alojando familiares e amigos desalojados no próprio município e também de cidades vizinhas. O Centro de Atendimento às Famílias Acolhedoras opera no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Esteio, localizado na Rua Castro Alves, 259, bairro Tamandaré.