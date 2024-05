A elevação do Rio do Sinos em decorrência da chuva dos últimos três dias amplia também o estado de alerta sobre Novo Hamburgo. Conforme a prefeitura, o nível do rio, que vinha baixando lentamente, voltou a subir desde sábado (11), tornando a alagar ruas que já estavam sem água em três bairros bastante atingidos: Santo Afonso, Canudos e Lomba Grande.