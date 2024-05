O governador Eduardo Leite pediu ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que envie imediatamente mais helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB) para ajudar em resgates de pessoas ilhadas no Rio Grande do Sul. Ambos conversaram por telefone nesta terça-feira (30), no momento em que o governador conduzia a reunião do gabinete de crise.