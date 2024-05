O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou o alerta vermelho para temporais no RS. A previsão inicial era para o aviso de "grande perigo para acumulado de chuva" terminar às 18h desta terça-feira, mas foi prorrogado para as 18h de quarta-feira (1). O Inmet retirou o risco de granizo e vento forte durante as tempestades, mas destaca o alto volume de chuva em 24 horas.