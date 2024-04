A Justiça decretou, na tarde desta quinta-feira (18), a falência das sociedades Conceitual Construtora Ltda e Conceitual Empreendimentos e Participações Ltda, empresas envolvidas em denúncia de obras inacabadas e uma série de irregularidades relacionadas ao direito do consumidor em Santa Maria. A construtora, de acordo com o Ministério Público do RS (MP), teria abandonado projetos, deixando de realizar a entrega a pessoas que teriam quitado valores correspondentes à aquisição de apartamentos e boxes de garagem.