Compradores de imóveis edificados pela Conceitual Construtora, em Santa Maria, aguardam pela dissolução de conflitos que acabaram parando nas mãos do Ministério Público e do Poder Judiciário. As alegações apontam que a empresa teria abandonado projetos, deixando de realizar a entrega a pessoas que teriam quitado valores correspondentes à aquisição de apartamentos e boxes de garagem. Em alguns casos, citados pelo MP em ação civil coletiva de consumo, o mesmo imóvel teria sido vendido a até quatro compradores.