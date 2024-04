A Polícia Civil e Brigada Militar realizam buscas aos criminosos que atacaram um mercado e uma agência do Banrisul na madrugada desta quarta-feira (3), em Capão do Cipó, na região central do Estado. O ataque aconteceu por volta das 4h, no município de cerca de 3 mil habitantes. Um helicóptero auxilia nos trabalhos, concentrados no interior da cidade.