A Polícia Civil ouviu, na terça-feira (12), as primeiras testemunhas no caso da jovem indígena que sofreu queimaduras após acidente com um aparelho de fondue em Rio Grande, no sul do Estado. O episódio aconteceu quando Jaqueline Tedesco, 26 anos, comemorava a formatura durante um jantar, com amigos e familiares, em um restaurante no sábado (9).