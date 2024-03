Em depoimento na tarde desta terça-feira (12), o proprietário do restaurante Le Petit, localizado em Rio Grande, no sul do Estado, onde uma explosão feriu gravemente uma formanda, afirmou não ter imagens de câmeras de segurança internas do local. A Polícia Civil buscava filmagens para compreender a dinâmica do acidente registrado no sábado (9), que provocou queimaduras em Jaqueline Tedesco, 26 anos, que celebrava formatura em Direito no estabelecimento. A identidade do homem não foi divulgada.