Uma mulher de 33 anos morreu nesta segunda-feira (26) após passar dez dias internada com queimaduras graves, no interior de São Paulo, conforme o g1. Elisângela Oliveira de Jesus fritava um ovo quando, sem perceber, derramou água na frigideira com óleo quente. A reação provocou chamas intensas que a atingiram no rosto e no peito. Ela deixa o marido e uma filha de um ano.