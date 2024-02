Farroupilha registrou o terceiro caso importado de dengue neste ano, ou seja, a pessoa foi infectada em outra cidade. De acordo com a prefeitura, o paciente é do sexo masculino, tem 26 anos, mora no bairro São Luiz, viajou e retornou para a cidade com sintomas e confirmou através de teste rápido NS1. O estado de saúde é considerado estável.