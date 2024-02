Em operações de fiscalização, o Batalhão Ambiental da Brigada Militar flagrou desmatamentos em áreas equivalentes a mais de 100 mil metros quadrados em municípios da Serra. Apenas em Bento Gonçalves, foram 42.300 metros quadrados. Com auxílio de um drone, o batalhão identificou que a área pertence ao bioma Mata Atlântica. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) de Bento, a intervenção na mata no local não havia sido autorizada.