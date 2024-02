O governo do Estado informou, nesta sexta-feira (16), que fará a distribuição de aproximadamente 48 mil kits de alimentos a moradores de até 192 municípios em situação de emergência ou calamidade pública. A iniciativa é destinada ao atendimento de famílias abaixo da linha da pobreza - considerando os dados existentes no Cadastro Único (CadÚnico), indígenas e quilombolas, beneficiárias ou não do Bolsa Família.