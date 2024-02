A prefeitura de Passo de Torres concluiu um projeto que pretende impedir a passagem de veículos que pesem mais de 10 toneladas sobre a ponte Anita Garibaldi, que liga o município catarinense a Torres, no litoral gaúcho. Em fevereiro do ano passado, a ponte pênsil rompeu, causando a morte do jovem Brian Grandi, de 20 anos.