Alegre, amiga presente, profissional competente e criativa. Assim é descrita a analista de marketing Paula Almeida Barbosa, 38 anos, morta em acidente acontecido na manhã desta quarta-feira (14), na BR-101, em São João do Sul, Santa Catarina. Ela voltava com o marido Rodrigo Giongo, 39 anos, do litoral catarinense, onde haviam passado o feriado de Carnaval com familiares e amigos. A filha do casal, Isabela, 4 anos, também não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.