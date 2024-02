Um veículo ocupado por dois idosos caiu em uma cratera formada na BR-470, em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O incidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (14) devido a um deslizamento de terra causado pela chuva forte, que abriu um buraco no km 143 da rodovia. As informações são do portal g1.